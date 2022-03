Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: erneute Anrufwelle mit betrügerischem Inhalt, sogenannte "Schockanrufe"

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Tage, etwa ab 13:00 Uhr, mehrten sich die Anrufe von besorgten Bürgern bei der Polizei in Idar-Oberstein. Sie seien von nahestehenden, vermeintlichen Verwandten, wie etwa dem Sohn oder Enkel, angerufen worden. In diesem Gespräch eröffneten sie den ahnungslosen Geschädigten, dass sie z.B. einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun eine Kaution bräuchten, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die mitgeteilten Sachverhalte variierten in ihrem Inhalt auch jeweils. Es sei meist anschließend auch zu Gesprächen mit angeblichen Polizeibeamten gekommen, die das tragische Ereignis bestätigten, um so noch mehr Druck auf die potentiellen Betrugsopfer auszuüben.

Die Polizei rät eindringlich:

- Melden Sie den Vorfall ihrer örtlich zuständigen Dienststelle und vergewissern Sie sich dort über den Wahrheitsgehalt der Mitteilung. In der Regel handelt es sich um einen groß angelegten Betrugsversuch, ausgeübt von mehreren Personen, z.B. in Callcenter. Daher wechseln auch oft die Personen während des Gesprächs

-Geben Sie keine Auskunft über persönliche als auch Vermögensverhältnisse -Geben Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld an Personen heraus, die diese "Kaution" abholen wollen -Für weitere Informationen bitte an die zuständige Polizeiinspektion oder Kriminalinspektion wenden

