POL-PDTR: Flüchtender Mofa-Fahrer entzieht sich mit 80 km/h der Polizeikontrolle

Trier, OT Ehrang (ots) - Am Dienstag, 01. März 2022 kam es am frühen Nachmittag in der Florastraße in Trier OT Ehrang zu einer verbalen Entgleisung eines erwachsenen Radfahrers gegenüber vier spielenden Kindern. Der Tatverdächtige störte sich scheinbar an der Lautstärke der Kinder, woraufhin er sie zunächst zur Ruhe ermahnte und sich letztlich beleidigend ihnen gegenüber äußerte. Die Kinder zeigten sich ...

mehr