POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch LKW

Trier (ots) - Am heutigen Abend gegen 18:45 Uhr meldete ein Zeuge einen PKW auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Trier, welcher von der AS Föhren bis in das Stadtgebiet Trier wiederholt in einer auffälligen Fahrweise geführt wurde. So verringerte der Fahrzeugführer des entsprechenden PKWs nach den Angaben des Zeugen die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges mehrfach, ohne ...

mehr