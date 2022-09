Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Nach Kontrollen in Haft

Offenburg (ots)

Streitigkeiten in der Westlichen Industriestraße lösten am Mittwoch gegen 1 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Bei der Kontrolle eines 35-Jährigen konnte dabei festgestellt werden, dass der Mann per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. In einem weiteren Fall verteilte gegen 1:45 Uhr in der Straße "An der Sägemühle" ein alkoholisierter 38-Jähriger seine Habseligkeiten auf der Straße. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass auch gegen ihn ein noch offener Vollstreckungshaftbefehl bestand. Da beide Männer nicht in der Lage waren, die Zahlung einer Geldstrafe zur Abwendung der Haftstrafe zu bezahlen, wurden sie eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

