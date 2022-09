Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Rotlicht missachtet

Achern (ots)

Am Dienstag konnten gleich zwei Radfahrer festgestellt werden, die das Rotlicht einer Ampelanlage missachteten. Gegen 17:20 Uhr radelte ein 50-Jähriger trotz Rotphase auf der Hauptstraße weiter. Ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer fuhr gegen 18:40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Sasbach an einem stehenden Auto vorbei ohne an der roten Ampel anzuhalten. Beide erhalten eine Anzeige, jeweils 1 Punkt in Flensburg und 60 Euro Bußgeld.

