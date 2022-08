POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Pizzabote überfallen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am späten Samstagabend wurde ein Wettbüro in der Karlsruher Straße im Stadtteil Rohrbach überfallen. Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz vor 22 Uhr das Wettbüro, bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe, das der Täter in einer Plastiktüte verstaute, flüchtete er auf der Karlsruher Straße in Richtung ...

