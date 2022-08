POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Männergruppe schlägt auf 25-Jährigen ein - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Zwischen vergangenem Montag, den 25.07.22, 18:30 Uhr und Dienstagmittag, 13 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter zwei PKWs in der Schäfergasse in Heidelberg mit einem unbekannten Gegenstand. Sowohl am grauen VW, als auch an einem blauen BMW, welche beide am Straßenrand geparkt waren, entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. ...

