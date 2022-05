Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Zaun beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (28.05.22) in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr ist an dem Grundstück Gelber Esch 1a ein Zaun beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Vom flüchtigen Fahrzeug konnten einige Fahrzeugteile, teilweise mit einem Mercedes-Stern darauf, am Unfallort sichergestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon: 05451/591-4315.

