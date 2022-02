Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Ilmenau (ots)

Am späten Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße. Gegen 23.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda die Geschwister-Scholl-Straße und wollte in die Johann-Friedrich-Böttger-Straße einbiegen. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bordstein. In der Folge des Unfalles war das Fahrzeug des 28-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,5 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

