Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gestürzt

Rastatt (ots)

Ein Rollerfahrer ist am heutigen Dienstagmittag in der Straße "Im Steingerüst" nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Metallzaun kollidiert. Der Zweiradlenker hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Eine vorsorglich ausgerückte Rettungshubschrauberbesatzung wurde nicht benötigt.

