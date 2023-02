Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht "Kapellenschänder" (08.02.2023)

Schönwald (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, Sachbeschädigungen in einer Friedhofskapelle in der Friedhofstraße begangen. Die Täter gelangten über eine von ihnen blockierte Zugangstür in die Kapelle. Dort rissen sie Bilder von den Wänden und nahmen ein im Innenraum aufgehängtes Holzkreuz ab, dass sie vor das Gebäude warfen. Die Vandalen verursachten einen Schaden von insgesamt mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0.

