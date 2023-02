Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugin eines Unfalls auf dem Edeka-Parkplatz

Dunningen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 16 Uhr, zwischen einem rückwärtsfahrenden Kleintransporter des Typs Mercedes Vito und einem Audi A4 auf dem Edeka-Parkplatz am Röteweg ereignet hat, sucht die Polizei die zur genannten Zeit dort anwesende Unfallzeugin. Die Zeugin hatte beobachtet, wie der Mercedes Vito rückwärts aus einer Parklücke ausparkte und dabei die Beifahrerseite des gerade vorbeifahrenden Audis streifte. Weder der Fahrer des Vitos noch die Fahrerin des Audis hatten den Unfall zunächst bemerkt. Erst nachdem die Unfallzeugin die Audi-Fahrerin darauf ansprach, stellte diese eine nicht unerhebliche Beschädigung an der Beifahrerseite ihres Wagens fest. Durch die Beobachtung der Zeugin, die auch das Kennzeichen des Vitos notiert hatte, konnte der Fahrer des Mercedes Kleintransporters ausfindig gemacht werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs benötigt die Polizei nun noch die Angaben der Zeugin und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

