Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall im Kreisverkehr (08.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Mittwoch gegen 20 Uhr auf einem Kreisverkehr der Straßen "Querspange" und "Auf Herdenen". Ein 75-jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit einem MAN von der Straße "Auf Herdenen" in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit einem Hyundai i20 einer 26-Jährigen zusammen, die sich bereits darin befand. Beide Fahrzeuge blieben trotz Unfall fahrbereit.

