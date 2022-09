Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0597 --Mutmaßlicher Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Gerold-Janssen-Straße Zeit: 18.09.2022, 23:00 Uhr

Am Sonntagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 24-Jährigen in Horn-Lehe. Zuvor hatten Anrufer einen Einbruch in einen Supermarkt gemeldet.

Gegen 23:00 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Einbruchs in die Gerold-Janssen-Straße gerufen. Vor Ort gab der 41-jährige Eigentümer eines Supermarktes an, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde und er einen Mann wegrennen sah. Im Geschäft war eine Tür aufgebrochen worden und es fehlten unter anderem Tabakwaren. In der Nähe stellten die Polizisten kurz darauf den 24-Jährigen, der noch Teile der Beute bei sich hatte und nahmen ihn vorläufig fest. An mehreren Geschäften in der näheren Umgebung fanden die Einsatzkräfte Spuren von Einbruchsversuchen, unter anderem bei einer Bäckerei, einem Friseurgeschäft und einer Bankfiliale. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die in der Gerold-Janssen-Straße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

