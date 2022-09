Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0595--Polizei fasst junge Straßenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Hollerallee Zeit: 18.09.22, 00.45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen in der Nacht zu Sonntag zwei 15 und 16 Jahre alte mutmaßliche Räuber in Schwachhausen fest. Die Jugendlichen sollen zwei 53 und 55 Jahre alte Männer attackiert und sie mit einem Messer und Elektroschocker bedroht haben.

Die beiden Männer warteten gegen 00.45 Uhr an der Bushaltestelle Am Stern in der Hollerallee, als sie von zwei Jugendlichen nach Zigaretten gefragt wurden. Plötzlich sollen die Jungen ein Messer und ein Elektroschocker gezückt und ihnen damit gedroht haben. Anschließend versuchten die Angreifer die Taschen der Männer an sich zu nehmen, was jedoch misslang. Daraufhin flüchtete das Duo. Alarmierte Einsatzkräfte stellten zwei Tatverdächtige in der Nähe. Die beschriebenen Tatmittel konnten bei ihnen nicht gefunden werden.

Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen erwarten jetzt Anzeigen wegen versuchten schweren Raubes, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen des Vorfalls oder weitere Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

