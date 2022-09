POL-HB: Nr.: 0593--Goldkettenräuber gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 12.09.2022, 20:15 Uhr Am Montagabend wurde ein 16-Jähriger von einer fünfköpfigen Jugendgruppe in Huchting ausgeraubt. Die Polizei identifizierte im Rahmen der Ermittlungen drei Tatverdächtige und vollstreckte gegen einen 14-Jährigen einen Haftbefehl. Der 16-Jährige befand sich auf dem Heimweg in einem Stichweg in der Nähe eines ...

mehr