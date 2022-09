Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0590 --Junge Räuber in Huchting ermittelt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 12.09.2022, 20:15 Uhr

Am Montagabend wurde ein 16-Jähriger von einer fünfköpfigen Jugendgruppe in Huchting ausgeraubt. Die Polizei identifizierte im Rahmen der Ermittlungen drei Tatverdächtige und vollstreckte gegen einen 14-Jährigen einen Haftbefehl.

Der 16-Jährige befand sich auf dem Heimweg in einem Stichweg in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Straße Alter Dorfweg in Huchting, als er von fünf Jugendlichen angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt wurde. Weiterhin zerrten die Täter an der Bekleidung und entrissen dem Jugendlichen die Bauchtasche. Aus dieser entnahmen sie Kopfhörer und Bargeld. Währenddessen zeigten sie immer wieder ein Messer vor, wodurch sich der Jugendliche eingeschüchtert fühlte. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Kriminalpolizei ermittelte in der Folge drei Tatverdächtige im Alter zwischen 14-16 Jahren. Es erfolgten Wohnungsdurchsuchungen und gegen einen 14-Jährigen erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, der durch Einsatzkräfte vollstreckt wurde. Der 14-Jährige ist bereits erheblich mit gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell