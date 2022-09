Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0592 --Autofahrer fährt in Haltestelle--

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt, Doventorsteinweg Zeit: 15.09.22, 11.45 Uhr

Ein Autofahrer verlor am Donnerstagmittag in der Innenstadt die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in ein Straßenbahnhaltestellenhäuschen. Drei Personen wurden verletzt.

Der 20-Jährige befuhr mit seinem Honda die Daniel-von-Büren-Straße und bog laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit nach links in den Doventorsteinweg ein. Hierbei verlor er im Einmündungsbereich die Kontrolle, streifte die Bordsteinkanten erst rechts, dann links und kollidierte anschließend mit einem Wartehäuschen der Straßenbahn. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 63 Jahre alter Mann, der sich an der Haltestelle aufhielt, erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei stellte das Auto sicher, es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Doventorsteinweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Walle gesperrt.

