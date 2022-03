Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tourist macht Jockgrim unsicher

Täterfestnahme

Jockgrim

Am 27.03.2022 meldet telefonisch um 13:36 Uhr eine Bewohnerin aus der Ketteler Straße Jockgrim einen unbekannten Mann in ihrem Haus. Diesen habe sie gerade dabei überrascht, wie er im Wohnzimmer nach Wertgegenständen suchte. Der jüngere Mann sei dann mit ihrem tablet aus dem Haus in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei Wörth leitete mit Hilfe der umliegenden Dienststelle eine größere Nahbereichsfahndung ein. Der gesuchte Täter konnte im Ortsmittelpunkt in Jockgrim festgestellt werden. Das entwendete tablet hatte er noch in seiner mitgeführten Reisetasche. Aufgrund der Beschreibung des Täters konnte zudem noch geklärt werden, dass er am Morgen des 27.03.2022 in Jockgrim dabei überrascht wurde, wie er eine offene Garage durchsuchte. Auch ist er zweifelsfrei der Täter, der am gleichen Morgen in einem offenen Auto bei der Übernachtung festgestellt wurde. Während der Fahndungsmaßnahmen wurde zudem durch einen weiteren Bürger aus Jockgrim bekannt, dass auch an seinem Mehrfamilienanwesen versucht wurde, durch ein offenes Fenster in eine Wohnung zu klettern. Auch hierbei wurde der Täter überrascht und lief weg. Dem festgestellten polnischen Staatsangehörigen konnten durch den Fahndungserfolg 4 Taten vorgehalten werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen bei der Polizei Wörth, musste der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Nachbarschaftsbefragungen an den Tatorten ergaben bis zum jetzigen Stand keine weiteren Eigentumsdelikte. Das entwendete tablet konnte nach der zweifelsfreien Zuordnung an die glückliche Besitzerin zurückgegeben werden. Hinwiese können jederzeit an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder per e-mail piwoerth@polizei.rlp.de weitergegeben werden.

