POL-PDLD: Bank an Schweinheimer Kirchel zerstört

Jockgrim (ots)

In der Nacht von Freitag, 25.03.2022, auf Samstag, 26.03.2022, zerschmetterten unbekannte Täter am Schweinheimer Kirchel in Jockgrim mehrere Bierflaschen und beschädigten eine Keramikkugel. Des Weiteren wurde eine vor dem Kirchel befindliche Bank komplett zerstört. Am Tatort konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Ob bei diesen Sachbeschädigungen ein Tatzusammenhang mit den Graffiti-Schmierereien in der Ludwigstraße/Rheinstraße besteht ist derzeit noch unklar und bedarf weiteren Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen

