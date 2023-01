Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Entwendung von Paketen

57635 Wölmersen (ots)

Am Donnerstag, den 05.01.2023 wurde ein weißer Renault Transporter eines Transportunternehmens auf einem Feldweg in der Gemarkung Wölmersen, abseits der Bundesstraße 8, abgestellt. Laut den Daten des Unternehmens befanden sich Pakete im dreistelligen Bereich in dem Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde durch einen Verantwortlichen des Transportunternehmens entleert vorgefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist anzunehmen, dass die Pakete entwendet wurden. Die Polizei Altenkirchen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf den Lieferwagen, weitere Fahrzeuge in der Nähe des Feldweges oder Personen, welche sich in der Nähe des Lieferwagens aufgehalten haben, geben können. Der Tatzeitraum liegt in etwa zwischen 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

