Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht nach waghalsigem Überholmanöver

Linz, L251 (ots)

Am Morgen des 05.01.2023 kam es auf der L251 zwischen St. Katharinen und Linz zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die Unfallverursacherin befuhr die L251 in Fahrtrichtung Linz und überholten an einer unübersichtlichen Stelle einen vorausfahrenden PKW. Während des Überholvorgangs tauchte plötzlich Gegenverkehr auf, sodass die beteiligten Fahrzeuge ausweichen mussten. Dennoch kam es zur seitlichen Berührung der Außenspiegel. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, konnte aber in Linz von einem Zeugen zum Anhalten bewegt werden. Der geschädigte entgegenkommende PKW konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Fahrer/ die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell