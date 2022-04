POL-PDLD: A65/Edesheim - LKW-Fahrer kontrolliert

Bad Bergzabern und Klingenmünster (ots) - Am Morgen des 09.04.2022 wurden in Bad Bergzabern und Klingenmünster Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk wurde hierbei auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt. Ferner wurde im Bereich des Ostermarktes in Klingenmünster ein Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt wurden 12 Fahrzeugführer*innen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt beanstandet. 16-mal ...

