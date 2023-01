Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung und Verkehrsunfallflucht Meusch-Center

Linz am Rhein (ots)

Am 31.12.22 stellte ein Zeuge eine Beschädigung von mehreren Außenleuchten sowie der Höhenbegrenzung für Fahrzeuge auf dem Parkdeck des Meusch-Centers fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Außenleuchten durch Vandalismus beschädigt. In Bezug auf die Höhenbegrenzung wurde durch einen Fahrzeugführer die Höhe des eigenen PKW unterschätzt, so dass dieser gegen die Begrenzung gestoßen und sich von der Verkehrsunfallstelle entfernt hat. Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorgängen nimmt die Polizei am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

