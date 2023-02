Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Radfahrer beleidigt, bespuckt und schlägt Frau - Polizei sucht Zeugen (08.02.2023)

Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, kam es am Ebertplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrern. Eine 57-jährige Radlerin fuhr auf der Fahrradstraße vom Zähringerplatz kommend in Richtung Ebertplatz. Im Bereich des Ebertplatzes kreuzte ein von links kommender unbekannter Radfahrer den Weg der 57-Jährigen, so dass diese stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während beide Radfahrer ihren Weg zunächst in Richtung Schottenstraße fortsetzten, sprach die Frau den Unbekannten auf sein Verhalten an. Im Bereich des Herose-Parks fuhr der Mann neben die 57-Jährige, beleidigte und bespuckte sie und schlug ihr schließlich mit der Faust gegen den Fahrradhelm. Anschließend versuchte er noch während der Fahrt die im Fahrradkorb liegende Handtasche der Frau herauszunehmen, was ihm jedoch nicht gelang. An der Kreuzung zur Gartenstraße fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Laube.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 45 Jahre alt, dunkle, graumelierte Haare. Bekleidet war er mit einem mittelblauen Anorak mit Quersteppung, Jeans und weißen Turnschuhen. Zudem war er mit einem matt-dunkelgrauen Mountainbike ohne Gepäckträger, aber mit Klippschutzblechen vorne und hinten, unterwegs und trug einen dunkelgrauen oder schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

