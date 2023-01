Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein vom 06.01.2023 - 08.01.2023

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Einbruch in Fahrradladen

Am 07.01.2023, gegen 02.25 Uhr, wurde in ein Fahrradladen in der Lahnsteiner Bahnhofstraße eingebrochen. Bis dato unbekannte Täter warfen mit einem zuvor von der Straße ausgehobenen Gullideckel eine Schaufensterscheibe des Ladens ein und entwendeten infolge 3 hochwertige E-Bikes im Wert von ca. 20.000 Euro aus dem Verkaufsraum. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Laut einem Zeugen soll es sich bei den Tätern um eine Gruppe von bis zu 7 Personen gehandelt haben. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 06.01.2023, 16.00 Uhr und dem 07.01.2023, 08.00 Uhr wurde ein in der Straße "Im Lag" ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW (VW Golf, Farbe weiß) beschädigt. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten PKW vermutlich im Vorbeifahren und es entstand infolge Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Braubach

Verkehrsunfall mit Personenschaden (1 Person leichtverletzt)

Am 06.01.2023, gegen 12.00 Uhr, kam es an der Einmündung Wilhelmstraße/Oberalleestraße in Braubach zu einem Verkehrsunfall, beteiligt ein PKW und ein Krad (Motorrad). Der Fahrer des PKW übersah beim Abbiegen den bevorrechtigten Krad-Fahrer und es kam infolge zum Zusammenstoß. Der Krad-Fahrer stürzte zu Boden, verletzte sich aber nach ersten Erkenntnissen nur leicht (Prellungen).

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell