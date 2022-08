Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße Ecke Schachtstraße am Samstag, 20. August, wurden zwei Frauen verletzt.

Gegen 21.20 Uhr befuhr eine 18-Jährige in ihrem Peugeot die Dortmunder Straße in Richtung Westen. Als sie abbremste, um nach rechts in die Schachtstraße einzubiegen, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem hinter ihr fahrenden Mercedes. Die Peugeot-Fahrerin aus Hamm wurde leicht, ihre 14-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Die Beifahrerin verblieb stationär, die 18-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der 32 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus Hamm wurde nicht verletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.(hr)

