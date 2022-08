Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde eine 27-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kamener Straße/Fangstraße am Sonntag, 21. August. Gegen 10.40 Uhr fuhr die 27-Jährige mit ihrer Suzuki auf der Kamener Straße stadtauswärts. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Audi stadteinwärts und beabsichtigte an der Kreuzung Kamener Straße/Fangstraße, nach links abzubiegen und die Fangstraße in nördliche Richtung zu befahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Motorradfahrerin wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 8500,- Euro. (kt)

