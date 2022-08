Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brandgeschehen im Pilsholz - Zeugen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Freitagnachmittag (19. August), gegen 15.30 Uhr, zu einer Brandentwicklung im Bereich des Waldgebietes Pilsholz gekommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Gartenhaus am westlichen Waldrand, östlich der Von Galen Straße, in voller Ausdehnung brannte. Das Übergreifen von Flammen auf größere Areale des Waldstückes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Etwa 100 m2 der bewaldeten Fläche wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sach-, und Flurschaden in unbekannter Höhe. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise auf die Brandursache nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

