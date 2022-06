Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Verkehrsunfall auf der B203 Höhe Holzbunge - vier verletzte Personen Auf der Bundesstraße 203 in Höhe Holzbunge, sind zwei PKW frontal zusammengestoßen.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Holzbunge - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 19.06.2022, 15:17 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 R0).

Am Sonntagnachmittag (19.06.2022) kam es auf der Bundesstraße 203 in Höhe der Ortschaft Holzbunge zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall sind aus bisher unbekannten Gründen zwei PKW frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr Holzbunge sowie die Feuerwehr Büdelsdorf wurden zusammen mit vier Rettungswagen, dem Rettungshubschrauber "Christoph-42", den Leitenden Notarzt und der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst von der Leitstelle Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stelle sich heraus, dass drei der vier Personen bereits aus dem Fahrzeug waren, bei einer Person ging die Tür nicht auf, hier wurde eine Technische Rettung sowie Patientengerechte Rettung durchgeführt. Die Feuerwehr Büdelsdorf übernahm die Technische Rettung mittel hydraulischer Schere und Spreizer, die Feuerwehr Holzbunge übernahm den dreifachen Brandschutz an der Einsatzstelle. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Verletzten wurden in die Kliniken nach Schleswig, Rendsburg und Kiel gebracht, eine Person wurde nach Kiel mit dem Rettungshubschrauber geflogen. Zur Schadenshöhe und Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Holzbunge, Feuerwehr Büdelsdorf, Rettungsdienst, LNA, OrgL, Rettungshubschrauber (DRF), Polizei und Amtswehrführer Amt Hüttener Berge

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell