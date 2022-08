Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Paar klaut Navi aus Auto - Zeugen greifen ein

Hamm-Uentrop (ots)

Bei dem Versuch einen Diebstahl aus seinem Auto auf der Fasanenstraße zu verhindern, wurde ein 33-jähriger Mann Freitagabend, 19. August, leicht verletzt - die Täter konnten flüchten.

Der 33-jährige Anwohner hörte gegen 23.55 Uhr vor seiner Anschrift ungewöhnliche Geräusche. Zusammen mit seiner Freundin (26 Jahre) bemerkte er an seinem Fahrzeug zwei Unbekannte - ein Mann und eine Frau durchsuchten beidseitig seinen geparkten VW Golf. Bei dem Versuch die beiden an der Flucht zu hindern, verletzte sich der 33-jährige an einer zerbrochenen Bierflasche des männlichen Tatverdächtigen und wurde im Anschluss von der Komplizin ins Gesicht geschlagen. Beiden gelang daraufhin die Flucht in Richtung Marker Dorfstraße.

Entwendet wurde ein Navigationsgerät im Wert von zirka 100 Euro. Der männliche Tatverdächtige ist zirka 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hat kurze dunkle Haare und war mit einer blauen Weste bekleidet.

Seine Begleiterin ist zirka 1,60 Meter und ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Sie hat kurze blonde Haare und war stark geschminkt. Zur Tatzeit war sie dunkel gekleidet.

Beide machten einen auffällig ungepflegten Eindruck.

Hinweise zu den Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

