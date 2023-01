Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Berufsinfotag bei der Polizei Boppard- ein voller Erfolg!

Boppard (ots)

Am Samstag, 07.01.2023 konnten Interessierte die Gelegenheit nutzen, den facettenreichen und spannenden Beruf eines Polizeibeamten, einer Polizeibeamtin kennen zu lernen. Ganze 58 Personen nutzten die Chance und begaben sich am Samstagmorgen zur Polizeiinspektion Boppard.

Nach Begrüßung durch die Dienststellenleitung lotsten die Einstellungsberaterinnen der Dienststelle sowie weitere engagierte Kollegen durch ein umfangreiches Programm.

Unter anderem führten die Polizisten durch ihre Polizeidienststelle und stellten die Funkstreifenwagen, die Wache und die Gewahrsamszellen vor. Dabei demonstrierten sie den Teilnehmenden ihre Einsatzmittel (Waffen, Pfefferspray, Taser, Schutzweste), die ihnen im täglichen Einsatz zur Verfügung stehen.

In einem weiteren Programmpunkt konnte die Gruppe die verschiedenen Möglichkeiten der Spurensuche und -sicherung und deren Durchführung an einem praktischen Beispiel verfolgen.

Zudem wurden die Einstellungsvoraussetzungen (Fachhochschulreife oder Mittlere Reife) und das Einstellungsverfahren vorgestellt. Auch die Inhalte und der Ablauf des Ausbildungsweges an der Hochschule der Polizei RLP am Standort Hahn bzw. mit Mittlerer Reife an den Höheren Berufsfachschulen in Lahnstein, Bad Kreuznach oder Ludwigshafen wurden erläutert. Die Interessierten konnten zudem einen Übungseinstellungstest durchlaufen.

Das Highlight des Tages dürfte wohl die Vorführung der Diensthundestaffel gewesen sein. Hier stellte eine Diensthundeführerin eindrucksvoll die Fähigkeiten eines ausgebildeten Diensthundes im Hof der Polizei Boppard dar.

Die Teilnehmenden nutzten die Möglichkeit sich viele individuelle und spezielle Fragen durch die anwesenden Polizeibeamten beantworten zu lassen. Insgesamt, aus Sicht der Teilnehmenden und der Polizei, ein gelungener Tag.

Eine ähnliche Veranstaltung ist für Herbst 2023 vorgesehen.

