POL-PDKO: Räuberische Erpressung auf Spielplatz

Halsenbach (ots) - Am 01.01.2023 kam es in der Wiesenstraße in Halsenbach zu einem Brand eines PKW sowie mehrerer Mülltonnen. Die PI Boppard bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere bezüglich möglicher verdächtiger Personen in der Nähe des Brandortes zwischen 01:30 Uhr und 06:45 Uhr. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR. Hinweise bitten wir direkt an KHK ...

