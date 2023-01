Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 06.01.2023 - 08.01.2023

Polizeiinspektion Andernach (ots)

06.01.2023, 13:00h, 56626 Andernach, Beethovenstraße

Durch den Geschädigten wird eine Sachbeschädigung an seinem PKW angezeigt. Demnach habe er seinen grauen Hyundai am Vorabend in der Beethoven Straße 28 abgestellt. Am Mittag des Folgetags habe er einen großen Kratzer über die komplette rechte Seite, sowie auf der Motorhaube und dem Scheinwerfer Front rechts festgestellt. Bei Hinweisen auf einen Beschuldigten bitte an die Polizei Andernach melden.

07.01.2023, 03:50h, 56626 Andernach, Werftstraße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem Fahrer eines VW-Golf Atemalkoholgeruch sowie Anzeichen für kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum wahrgenommen werden. Auf Vorhalt gab der Fahrer an, dass er vor Fahrantritt 2 Bier getrunken habe. Ihm wurde ein Atemalkoholtest angeboten um seine Aussage zu bekräftigen. Hier erreichte der Fahrer allerdings einen Wert von über 1,4 Promille. Die Fahrt wurde vor Ort beendet und die Person zur Dienststelle verbracht. Hier wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde vorläufig eingezogen und die Fahrzeugschlüssel an eine Familienangehörige übergeben.

Für die kommenden Monate wird der Fahrer wohl auf die ÖPNV umsteigen müssen.

07.01.2023, 18:00h, 56218 Mülheim-Kärlich, Industriestraße

Der Geschädigte gibt an, dass er im KFC in Mülheim-Kärlich seine Umhängetasche habe liegen gelassen. Als er zum KFC zurückkehrte, um seine Tasche zu holen, wurde ihm von einem dortigen Mitarbeiter gesagt, dass zwei junge Männer sich diese angeeignet und mit der Tasche das Lokal verlassen haben. Die Videoüberwachung der Fastfood Kette wird noch überprüft. Hinweise auf die Beschuldigten bitte an die Polizei Andernach

07.01.2023, 09:00h, 56218 Mülheim-Kärlich, Patz Chateau-Renault

Es wird ein polnisches Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen, auf dem Chateau-Renault-Platz gemeldet, welches den Motor laufen habe und die Insassen seien darin am Schlafen. Vor Ort kann das in Rede stehende Fahrzeug festgestellt werden. Die rechte Heckstoßstange berührte hier leicht einen parkenden Transporter. Ein Zeuge vor Ort teilt mit, dass er gegen 09:00 Uhr auf den Platz gekommen sei und hier das Fahrzeug so vorgefunden habe, wie es nun dort stehe. Eine weitere Zeugin vor Ort teilt mit, dass sie das Fahrzeug kurz vorher bereits auf dem Parkplatz habe stehen sehen. Der Motor sei hier am Laufen gewesen. Auf Nachfrage gibt niemand an, dass einer der beiden Insassen das Fahrzeug geführt habe.

Beide Fahrzeuginsassen konnten geweckt werden. Nachdem diese sich orientiert hatten stellte sich heraus, dass beide von einer Feierlichkeit kamen. Da man auf Grund des Alkoholkonsums kein Fahrzeug mehr führen konnte, entschloss man sich im Fahrzeug zu nächtigen. Scheinbar hatte man aber vergessen die Handbremse anzuziehen und den Gang legte man auch nicht ein. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Rollen und prallte sehr leicht gegen den unmittelbar davor geparkten Transporter.

Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und die beiden Personen konnten vor Ort ihren Rausch weiter ausschlafen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell