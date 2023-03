Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Raubüberfall auf 26-jährigen Mann/ Drogenfund bei auffälligem "Zuschauer"

Homberg (ots)

Schrecksbach

Raubüberfall auf 26-jährigen Mann/ Drogenfund bei auffälligem Zuschauer Tatzeit: 11.03.2023, 04:02 Uhr und 04:45 Uhr Ein 26-Jähriger Schwalmstädter wurde am frühen Samstagmorgen von mindestens drei unbekannten Tätern geschlagen und seiner Geldbörse beraubt. Nach einer Feier in einer örtlichen Diskothek griffen die drei Täter den 26-jährigen in der Kasseler Straße an und schlugen ihn mehrfach zu Boden bzw. traten auf ihn ein. Hierbei stahlen sie ihm auch die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der 26-jährige erlitt durch die Schläge und Tritte Prellungen sowie Blutergüsse. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute. Während der Ermittlungen vor Ort in der Kassler Straße fiel ein 18-jähriger Schwalmstädter auf, der offensichtlich den polizeilichen Maßnahmen zuschaute und hierbei einen "Joint" rauchte. Als sich ein Polizist dem 18-Jährigen näherte, schmiss dieser den "Joint" weg. Bei den weiteren Maßnahmen bezüglich der Identitätsfeststellung und seiner Durchsuchung leistete der 18-Jährige Widerstand und musste von den Polizisten mit körperlicher Gewalt überwältigt und festgenommen werden. Bei der körperlichen Durchsuchung von ihm sowie seiner mitgeführten Gegenstände fanden die Polizisten 14g Cannabis und Zubehör, welches sichergestellt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell