Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannter Täter zerkratzt geparkten Audi

Homberg (ots)

Felsberg

Sachbeschädigung an Pkw Tatzeit: 10.03.2023, 20:30 Uhr Am Freitagabend zerkratzte ein unbekannter Täter in der Unteren Birkenallee einen geparkten Pkw. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1.500,- Euro. Der unbekannte männliche Täter begab sich zu dem geparkten schwarzen Audi A 3 und zerkratze diesen auf beiden Seiten in der gesamten Länge. Der unbekannte Täter wurde bei der Tat gesehen, von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Er ist mindestens 170 cm groß. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover mit der Kapuze über den Kopf, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

