Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Versuchter Geschäftseinbruch

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Versuchter Einbruch in Geschäft Tatzeit: 03.03.2023, 15:00 Uhr bis 06.03.2023, 08:15 Uhr In ein Akustiker-Geschäft in der Kasseler Straße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür wurde hierdurch beschädigt, der Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell