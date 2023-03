Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannter Täter stiehlt Geldbörse einer 62-Jährigen

Homberg (ots)

Felsberg

Diebstahl einer Geldbörse Tatzeit: 06.03.2023, 10:30 Uhr Die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl gestern Nachmittag ein unbekannter Täter einer 62-jährigen Felsbergerin. Die 62-Jährige befand sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Straße "Zum Haintor" und war dabei in ihren Pkw zu steigen, als sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg zur Apotheke gefragt wurde. Sie drehte sich in Richtung Apotheke um und zeigte den Weg an. In diesem Moment entwendete der Mann die Geldbörse aus der rechten Jackentasche der 62-Jährigen und flüchtete umgehend. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 20 Jahre alt, sehr dick und er hat schwarze Haare, die an den Seiten kahlrasiert sind. Er sprach Deutsch mit Akzent und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er war komplett schwarz gekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

