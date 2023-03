POL-HR: Felsberg: Schulgebäude mit Graffitis besprüht

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ascherode Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 03.03.2023, 14:00 Uhr bis 06.03.2023, 08:30 Uhr In ein Wohnhaus in der Schwalmtalstraße brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und verursachten dabei 3.000,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen in Kellerbereich zwei Türen auf und gelangten anschließend in den Wohnbereich des ...

