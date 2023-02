Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld Nahe (ots)

Am Freitag, 10.02.2023, ereignete sich im Zeitraum zwischen 19:30-22:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Agip-Tankstelle in der Friedrich-August-Straße in Birkenfeld. Der Unfallverursacher beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines PKWs, welcher in der Parkbucht vor der Tankstelle geparkt war und entfernte sich hiernach unerkannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 erbeten.

