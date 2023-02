Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der Hunsrückhöhenstraße, Unfallflüchtiger gesucht

Waldweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, 10.02.2023 gegen 23.15 Uhr auf der Hunsrückhöhenstr. in Höhe Waldweiler. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B407 von Kell kommend in Richtung Zerf. Ihm entgegen kam ein dunkler Pkw, der in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannten Gründen über den Mittelstreifen fuhr und den jungen Pkw Fahrer gefährdete. Der 23-Jährige versuchte daraufhin nach rechts auszuweichen und kollidierte hierbei mit der Schutzplanke und kam dann im rechten Winkel zum Fahrbahnverlauf zum Stehen. Der dunkle Pkw fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der geschädigte Pkw-Führer musste zunächst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug dürfte ein Schaden von etwa 8000 Euro entstanden sein. Hinweise über das flüchtende Fahrzeug und den Fahrzeugführer an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

