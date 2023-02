POL-PDTR: Verkehrsunfall beim Überholen mit Personenschaden

Idar-Oberstein (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Freitag, 10.03.2023 gegen 02.30 Uhr zunächst in eine Scheune eines Wohnhauses an der Straße "Volkesberg-Siedlung" im Stadtteil Oberstein ein. Aus der Scheune entwendeten die Täter Gegenstände mit denen sie versuchten ein Fenster und eine Tür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang wurde ein weiteres Fenster aufgehebelt und so in das Tatobjekt eingedrungen. ...

