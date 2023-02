Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht und leicht verletzter Person in der Innenstadt Trier. Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Samstag, den 04.02.2023, gegen 14:05 Uhr, kam es in der Trierer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich in der Fleischstraße in Höhe der Trier-Galerie. Eine Frau wurde hierbei von einem Elektrorollstuhl angefahren und stürzte im Rahmen dessen zu Boden. Der männliche Rollstuhlfahrer wird als recht ungepflegt und mittleren Alters beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Trier unter 0651/9779-1710 in Verbindung zu setzen.

