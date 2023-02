POL-PDTR: Festnahme nach Einfuhr von Betäubungsmitteln

Birkenfeld (ots) - Am Mittwoch den 08.02.2023 wurde in der Zeit zwischen 07:00 und 12:15 Uhr auf dem Parkplatz der Elisabethstiftung in Birkenfeld, die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A1 zerkratzt. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Birkenfeld entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr