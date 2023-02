Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Wohnhauses

Idar-Oberstein (ots)

Am 09.Februar, um 04.18 Uhr, kam es zu einem Brand eines Dachgeschosses in der Kobachstraße in Idar-Oberstein. In dem Wohnhaus befanden sich zurzeit des Brandes keine Personen. Das angrenzende Wohnhaus wurde evakuiert, da dies ebenfalls durch Rauch und Flammen betroffen war. Die Ursache des Brandes steht zurzeit noch nicht fest. Die Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, die Feuerwache 1 und Feuerwache 2. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Idar-Oberstein übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell