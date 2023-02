Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Schwerer Verkehrsunfall

Glandorf (ots)

Am Donnerstag gegen 06:25 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Münster die Münsterstraße (B51) von Glandorf in Richtung Ostbevern, vor der Frau fuhr ein Bus. Als dieser Bus seine Fahrt verlangsamte und nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Schwege abbog, setzte die 51-Jährige mit ihrem Nissan Juke zum Überholen an und fuhr dabei über die Sperrfläche. In diesem Moment bog ein 20-jähriger Glandorfer mit seinem VW Polo aus der Hauptstraße nach links in Richtung Glandorf ab, es kam zum Zusammenstoß. Die Münsteranerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, die Fahrzeugtüren ließen sich nicht mehr öffnen. Die 51-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Glandorfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten war die B51 zwischenzeitlich voll gesperrt.

