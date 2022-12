POL-PDLD: Alkoholisiert mit Mofa unterwegs

Kandel (ots) - Am 03.12.2022 habe um 15:00 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin einen PKW Mercedes A- Klasse in der Wagenfarbe blau mit einer LD - Zulassung auf dem Parkplatz gegenüber des Bahnhofes in Kandel abgestellt, um mit dem Zug weiterzufahren. Als sie gegen 21:09 Uhr wieder mit dem Zug am Bahnhof angekommen sei, stellte sie fest, dass der PKW verschwunden sei. Da der PKW nach Angaben der Geschädigten in einer ...

