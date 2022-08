FW-HB: Feuer zerstört Dachgeschoss von Reihenendhaus

Bremen-Steintor (ots) - Bei einem Dachstuhlbrand in der Straße "Vor dem Steintor" ist am frühen Freitagmorgen, 05.08.2022, eine Person um's Leben gekommen. Das Feuer zerstörte das Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes. Um kurz vor 4 Uhr gingen Notrufe zu dem Brand in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Sofort alarmierten die Einsatzsachbearbeitenden ...

