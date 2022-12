Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ungewöhnlicher Autodiebstahl in Kandel

Kandel (ots)

Am 03.12.2022 habe um 15:00 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin einen PKW Mercedes A- Klasse in der Wagenfarbe blau mit einer LD - Zulassung auf dem Parkplatz gegenüber des Bahnhofes in Kandel abgestellt, um mit dem Zug weiterzufahren. Als sie gegen 21:09 Uhr wieder mit dem Zug am Bahnhof angekommen sei, stellte sie fest, dass der PKW verschwunden sei. Da der PKW nach Angaben der Geschädigten in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkt gewesen sei, dürfte ein Abschleppvorgang der Verwaltungsbehörde eher auszuschließen sein. Ungewöhnlich ist jedoch, dass es sich bei dem verschwundenen PKW um ein betagtes Leihfahrzeug einer Werkstatt aus Landau handelt, welches nach Angaben des Werkstattbetreibers keinen größeren Wert hat. Dennoch ist das Auto mit einem geschätzten, geringen Wert von ca. 3000 Euro verschwunden, eine Strafanzeige wurde aufgenommen, entsprechende Ermittlungen werden geführt. Das Verfahren wird nach Abschluss der STA in Landau vorgelegt. Zeugen, welche eine verdächtige Wahrnehmung rund um den Bahnhofsparkplatz im Zusammenhang mit einer geparkten A-Klasse gemacht haben, können sich jederzeit mit der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

