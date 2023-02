POL-OS: Melle/Gesmold: Einbruchsdiebstahl bei Recyclinghof - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr ging eine 43-Jährige durch eine Parkanlage am "Carl-Philipson-Weg". Sie bemerkte eine männliche Person auf einer Bank sitzend. Der Mann ging in das Waldstück am Randbereich zum Weg und zog sich die Hose herunter. Anschließend masturbierte er mit der Front zum Weg an seinem Glied. Die 43-Jährige wählte den Notruf. Der Mann bemerkte dies und entfernte sich mit ...

mehr